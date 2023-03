Ancelotti è polemica dopo il goal non convalidato ad Asensio

20-03-2023 08:59

Carlo Ancelotti, dopa la sconfitta contro il Barcelona per 2-1, solleva diverse polemiche sul gol annullato ad Asensio. Quando il tabellone di gara riportava ancora il punteggio di 1 ad 1 il popolo “Blancos” si è vista annullare un goal che lascerà molti dubbi. Il tecnico italiano non è d’accordo con la decisione presa dalla terna e solleva i dubbi a fine partita: “A me resta il dubbio. Non c’è nulla di sicuro e abbiamo il diritto di avere il dubbio. Torniamo a Madrid con questo dubbio. Ai Mondiali c’erano degli offside che erano chiarissimi, qui mi rimane il dubbio”.

Prosegue poi l’attuale allenatore del Real Madrid: “Il mese di gennaio, dopo il Mondiale, ci è costato molto. Ora stiamo andando molto bene. Penso che finiremo bene la stagione. Quel che è certo è che lotteremo. Se non abbiamo dubbi su una cosa e sulla prestazione della squadra di oggi. Abbiamo fatto e una bella partita e avremmo meritato di vincere. Abbiamo la certezza che possiamo finire bene la stagione giocando così”