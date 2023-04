Ancelotti: "Milan-Napoli equilibrata e incerta"

Il tecnico del Real in vista della sfida Champions: "Sentiranno molto la pressione"

10-04-2023 13:02

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in un’intervista a Radio Rai ha parlato del quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli: “Sarà una partita molto equilibrata e molto incerta. In questo tipo di partite i giocatori sentiranno la pressione, saranno motivatissimi, quindi non c’è bisogno di fare discorsi motivazionali”.

“Il discorso da fare è legato alla strategia della partita, cercando di dare indicazioni chiare e semplici ai giocatori, per farli sentire coinvolti e partecipi: è un modo anche per stemperare un po’ la pressione che inevitabilmente queste partite ti mettono addosso. E’ difficile dire chi è più favorito tra Milan e Napoli: il Napoli sta avendo una stagione fantastica, il Milan più altalenante, ma poi la motivazione sarà la stessa: quella di arrivare in semifinale”.