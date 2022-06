23-06-2022 14:39

Se non avesse compreso l’entità di quanto stesse accadendo, lei che aveva provato sulla sua pelle quelle sensazioni prima, forse Anita Alvarez non sarebbe al sicuro, come lo è adesso.

Andrea Fuentes, la sua allenatrice, ha intuito prima dei bagnini che quei movimenti in Anita non erano affatto coreografici, ma l’immediata conseguenza dello svenimento che la stava trascinando priva di sensi sul fondo nell’incredulità e nell’assenza di consapevolezza del resto del pubblico e del personale presente.

Il malore e lo svenimento di Anita Alvarez, salvata dall’allenatrice

Andrea Fuentes, probabilmente, ha salvato la vita della sua allieva prediletta, della reginetta del sincro statunitense che, come lei, porta un cognome che ricorda le sue origini ispaniche e che a Budapest ha perso i sensi durante la finale, per la quel aveva lavorato con sacrificio immane, vittima di un malore che l’ha colta in acqua.

Davanti agli occhi di allenatrice, compagne, pubblico e addetti ai lavori:

“Ho visto che invece di risalire stava scendendo e ho pensato: “qui sta succedendo qualcosa di strano”. Così mi sono buttata perché i bagnini non lo stavano facendo”.

Il salvataggio di Anita Alvarez: parole impressionanti

Quando ha risollevato Anita, a quel punto aiutata anche da un ausiliario che l’ha raggiunta sul fondo, si è resa conto che la Alvarez non stava respirando. la descrizione dello stato in cui ha riportato in superficie la campionessa è spaventosa:

“È stato davvero un grande spavento — ha raccontato l’allenatrice —. Quando sono riuscita a prenderla in braccio, la sua mascella era serrata così forte che non respirava. Lì mi sono davvero spaventata. Ha continuato a non respirare per almeno due minuti. Ora comunque si è ripresa a sta bene”.

“Sì, un anno fa le è successo, ma non così gravemente. Comunque alla fine siamo riusciti a rianimarla e tutto è andato bene”.

Chi è Andrea Fuentes, l’allenatrice di Anita Alvarez

Catalana di Valls, 39 anni, ex sincronetta vincitrice di due argenti olimpici a Pechino 2008 e di un argento e un bronzo a Londra 2012 con un passato polemico con la sua Federazione, oggi è allenatrice di una delle migliori ai Mondiali e dell’intero movimento.

Ma questo glorioso passato, per Andrea Fuentes, forse è un ricordo per addetti ai lavori, per chi l’ha seguita e ammirata e che però nonne aveva davvero mai compreso la fredda lucidità. Una arguzia e una lettura pronta e capace del momento che ha salvato Anita, sprofondata sul fondo vasca.

Il post su Instagram: come sta la campionessa

“L’esercizio di Anita è stata la sua migliore performance di sempre, ha spinto verso i suoi limiti e li ha trovati…”, ha scritto su Instagram, Andrea. “Anita sta bene, lo hanno detto anche i medici. Sono cose che succedono anche in altri sport: ciclismo, maratona, atletica… alcuni non arrivano al traguardo, alcuni lo fanno a fatica o svengono. Anche il nostro sport è molto difficile. Ma ora è il momento di riposare e recuperare”.

Dopo altri esami per approfondire e comprendere esattamente che cosa le sia accaduto, è in programma venerdì la prova libera a squadre.

Sulla presenza di Anita vige la totale incertezza, invece su quella di Andrea nessun dubbio: senza di lei non vi sarebbe il pilastro che tiene in piedi le fondamenta di questo team.

