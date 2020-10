Andrea Giani: "Abbiamo perso del tempo"

Nel corso della conferenza di presentazione della partnership con Synergie il coach di Modena Volley, Andrea Giani, ha parlato dell’inizio stagione e della gara di domenica a Vibo.

“La partita di domenica non era il match che volevamo fare, non abbiamo disputato una gara fluida ma credo che dall’altra parte abbiamo incontrato una squadra veramente competitiva – ha detto -. Per come è strutturata la nostra squadra e le problematiche che abbiamo incontrato a oggi, abbiamo espresso nelle prime 3 partite ufficiali una buona qualità. I nostri due opposti iniziano ad avere una condizione fisico tecnica migliore e stiamo iniziando a lavorare con la squadra come dovrebbe era stata costruita. La nostra partenza non è stata la stessa di altre squadre, abbiamo perso del tempo per alcuni problemi fisici, ma questo non ci spaventa: è il nostro lavoro, quello che vogliamo fare, siamo in una società e in una città dove l’asticella è sempre molto alta e dobbiamo raggiungere i livelli di gioco che la società e la città si aspettano da noi”.

OMNISPORT | 02-10-2020 15:26