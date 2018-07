Andreazzoli mette fretta alla società

Il precampionato dell’Empoli prosegue all’insegna dei pareggi. Dopo aver dominato la Serie B, la squadra di Andreazzoli sta lavorando duramente per accelerare l’ambientamento al massimo campionato, ritrovato dopo una sola stagione. Le amichevoli però non stanno dando solo indicazioni positive (sabato 2-2 a Sarzana contro lo Spezia).

Andreazzoli però non dispera: "Nella prima mezz'ora ho visto quello che volevo vedere: idee chiare, palleggio e voglia di perseguire le nostre idee. Abbiamo fatto 43 allenamenti ad oggi, ottenendo ciò che volevamo a livello fisico”.

Il tecnico aspetta buone notizie dal mercato, che rischia però di essere condizionato dall’infortunio di Krunic, che sembrava destinato al Torino in cambio di Acquah. Gli azzurri cercano innesti anche in difesa: “L'integrazione non è ancora completa, il mercato è aperto, aspettiamo ancora qualcosa in entrata. Obiettivo Capezzi? Chiedete alla dirigenza. Mi dispiace per Krunic, aspettiamo di capire cosa si è fatto".

SPORTAL.IT | 29-07-2018 18:05