Anna Shcherbakova vince per la terza volta consecutiva i Campionati Nazionali Russi

Anna Shcherbakova vince i Campionati Nazionali Russi di pattinaggio di figura per la terza volta consecutiva. La rassegna, andata in scena questa settimana alla Traktor Arena di Chelyabinsk, è stata un vero e proprio tronfo per la stella del pattinaggio artistico mondiale.

La vittoria di oggi è particolarmente speciale per due motivi: il livello impressionante delle avversarie e la mancanza di preparazione della Shcherbakova. La pattinatrice, infatti, ha saltato diverse settimane di allenamento dopo aver contratto una brutta polmonite.

La sua prestazione è stata eccellente, condita da due quadrupli, rispettivamente lutz e flip, ben equilibrata con un’interpretazione matura e morbidissima. Esibizione che ha commosso ed emozionato sia il pubblico sia i membri dello staff, tra cui Daniil Gleikhengauz e la main coach Eteri Tutberidze.

OMNISPORT | 26-12-2020 19:56