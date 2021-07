Anna Van der Breggen inarrestabile nella cronoscalata del Giro donne

Nella cronoscalata di 11,2 km da Riale di Formazza alla Cascata del Toce, quarta tappa del Giro d’Italia femminile, Anna Van der Breggen mette sempre più le mani sulla corsa rosa riservata alla donne, che in passato ha già vinto tre volte, l’ultima l’anno scorso. La 31enne fuoriclasse olandese, campionessa del mondo in carica sia in linea sia contro il tempo, ha letteralmente dominato precedendo di 1’05” la compagna di squadra e connazionale del Team SD Worx Demi Vollering e di 1’16” l’australiana Grace Brown del Team BikeExchange.

Quarta un’altra componente dell’SD Worx, la sudafricana Ashleigh Moolman, davanti alla prima italiana, Marta Cavalli, quinta a 1’54”. Decima a 2’38” la campionessa italiana Elisa Longo Borghini. Nella classifica generale Van der Breggen è sempre in rosa con 2’51” su Moolman e 3’03” su Vollering, sesta Erica Magnaldi a 6’35”. Domani la quinta tappa, da Milano a Carugate, di 120,1 km.

OMNISPORT | 05-07-2021 19:52