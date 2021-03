Annullata la discesa libera, Goggia regina di specialità

Causa maltempo, gli organizzatori hanno deciso di annullare la discesa libera femminile (e pure quella maschile) in programma a Lenzerheide, in Svizzera. Una buonissima notizia per Sofia Goggia che conquista così la coppa di specialità.

Attualmente alle prese con i postumi del noto infortunio, l’azzurra bissa così il successo maturato nel 2018 sempre nella stessa specialità. Per il movimento azzurro si tratta della seconda coppa di specialità conquistata in questa stagione (Marta Bassino ha trionfato nel gigante).

OMNISPORT | 17-03-2021 08:24