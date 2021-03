Antonella Granata Presidente della Federazione Squash

Svolta storica nel mondo dello sport e dello Squash.

Antonella Granata è stata infatti eletta a capo della Presidenza della Federazione: è la prima volta che una donna ricopre questo ruolo. Su 44 Federazioni, fino ad oggi non c’era a capo nessuna quota rosa.

La Federazione italiana giuoco squash (Figs) ha scelto la Granata che si è imposta sugli altri due candidati con il 98,34% (237 voti).

“Lo squash è una disciplina – ha detto una volta eletta – che tra i suoi tesserati ha già una parità di genere, è arrivata in maniera naturale. Malagò mi ha già fatto le congratulazioni. Il nostro mondo vanta tra gli 8.000 e i 9.000 tesserati, siamo presenti in ogni Regione d’Italia anche se non c’è una capillarità omogenea

OMNISPORT | 14-03-2021 11:17