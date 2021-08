Antonella Palmisano: "Ora mi prendo una vacanza"

La marciatrice azzurra Antonella Palmisano, oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi, è stata accolta tra gli applausi a Fiumicino: “È stato un percorso travagliato per me, ma ho tanto sognato quest’oro, che alla fine è arrivato”.

Il marito era ad attenderla con dei fiori: “Che bella sorpresa, e poi lui non mi regala quasi mai i fiori. È stata un’altra emozione per me. Programmi futuri? Adesso non li ho. Ho bisogno soltanto di riposarmi e di prendermi una vacanza, poi si vedrà”.

OMNISPORT | 09-08-2021 14:09