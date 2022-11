Argentina – Arabia Saudita, le formazioni ufficiali

22-11-2022 10:47

È tempo di girone C, è tempo di veder scendere in campo una delle favorite al titolo mondiale. Alle ore 11 ci sarà il fischio d’inizio tra Argentina e Arabia Saudita.

L’albiceleste ruota intorno alla stella Messi, la risposta Araba è 433 che cercherà in tutti i modi di dare fastidio.

Queste le formazioni ufficiali.

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Ct: Scaloni

Arabia Saudita (4-3-3): Alowais; Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani; Kanno, Almalki, Alfaraj; Albrikan, Alshehri, Aldawsari. Ct: Renard