Argentina, Lautaro: "Felice del rinnovo di Scaloni"

19-10-2022 21:16

Ai microfoni di Tyc Sports, il Toro dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato del rinnovo di contratto del CT della nazionale argentina Lionel Scaloni:

“Significa tanto dato che per noi è un tassello fondamentale. Ha creato un gruppo, ha creato un team, ha creato qualcosa all’interno del gruppo che è davvero complicato da raggiungere, come la fiducia e il rispetto. Credo che tutto questo si veda nei risultati sul campo, e Scaloni ha molto merito. I cicli con lo stesso allenatore sono molto positivi perché c’è continuità, le idee prendono forma. È molto importante e mi rende molto felice”.

Lautaro, decisivo nella doppia sfida col Barcellona, ha parlato anche in ottica Mondiale:

“Saremo competitivi dato che ci stiamo preparando al meglio e perché abbiamo mostrato la nostra froza pure contro le formazioni europee. Penso siano favorite il Brasile e la Francia, che hanno giocatori davvero assurdi. Noi proveremo ad arrivare il più in alto possibile. Infortuni? Per come la vedo io, serve giocare come giochi sempre perché se tiri indietro la gamba corri il rischio che la testa giochi contro di te. Nel mio caso specifico, cerco sempre di giocare come gioco, di fare lo stesso lavoro di sempre in campo. Poi è ovvio che tocco ferro”.