Arkea-Samsic, Quintana pronto al debutto dopo il Covid-19

07-02-2022 21:33

Manca poco ormai all’esordio stagionale di Nairo Quintana. L’esperto scalatore colombiano correrà infatti dal 10 al 13 febbraio prossimi il Tour de la Provence, corsa da lui vinta nel 2020 dove quest’anno spera di trovare subito un buon colpo di pedale dopo aver smaltito il Covid-19.

“Sono in buona condizione, ho ricominciato ad allenarmi bene dopo aver superato il Covid qualche settimana fa e poco a poco ho intensificato i carichi di lavoro. Spero di avere già un bel colpo di pedale per iniziare al meglio la stagione” ha dichiarato il vincitore del Giro d’Italia 2014.

“Proverò a fare qualcosa di importante se ne avrò l’occasione. Non conosco bene la Montagne de Lure, ma alcuni compagni me ne hanno parlato e mi hanno descritto nel dettaglio le caratteristiche di questa salita. Io spero di avere la condizione per essere là davanti a lottare con i migliori e di poter conquistare un buon piazzamento in classifica generale” ha spiegato il corridore sudamericano.

