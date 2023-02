Arne Espeel muore dopo aver parato un rigore: tragedia in campo, davanti ai genitori sugli spalti

La terribile scomparsa di Arne Espeel è avvenuta durante il match: inutili i soccorsi per il giocatore, spirato in campo dopo aver accusato un malore. In corso le indagini per accertare le cause

13-02-2023 12:53