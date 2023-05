Arsenal-Chelsea 3-1: tabellino e marcatori

I Gunners tornano al successo (nel derby londinese coi Blues) dopo un'astinenza di 4 match e di nuovo primi. Ma il City, a -2, deve sempre recuperare due parute

02-05-2023 23:10

Dopo un’astinenza durata 4 partire (tre pareggi e un ko sonoro, 4-1 contro i diretti inseguitori del Manchester City), l’Arsenal di Mikel Arteta torna al successo: 3-1 nel derby londinese dell’Emirates Stadium contro il Chelsea di Frank Lampard, sempre più stucchevole nella carenza di risultati. Un risultato che riporta altresì i Gunners i prima posizione, a 78 punti e a +2 dalla stessa formazione di Pep Guardiola, maestro di Arteta, che però deve ancora recuperare due match, uno casalingo contro il West Ham, l’altro in trasferta all’AmEx Stadium contro il Brighton and Hove Albion di mister Roberto De Zerbi.

Gara aperta alla doppietta di Martin Odegaard: al 18′ il norvegese, con un sinistro dal limite colpisce l’interno della traversa e insacca l’1-0. I raddoppio arriva al 31′ con un altro sinistro, rasoterra e angolato su penetrazione in area ispirata da Xhaka. Prima della fine del primo tempo, l’Arsenal fa tris con Gabriel Jesus, con un destro di potenza al minuto 34. Vale solo per gli annali, nella ripresa, l’acuto ospite firmato Madueke al 65′. Qui di seguito, il tabellino del match:

ARSENAL-CHELSEA 3-1

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel (86′ Holding), Zinchenko (72′ Tierney); Jorginho (86′ Partey), Xhaka; Odegaard, Saka (72′ Nelson), Trossard (59′ Martinelli); Gabriel Jesus. All.: Arteta

CHELSEA (3-5-2): Kepa Arrizabalaga; Fofana (87′ Chalobah), Thiago Silva, Azpilicueta; Chilwell, Kanté, Enzo Fernandez (70′ Gallagher), Kovacic, Madueke (79′ Ziyech); Aubameyang (46′ Havertz), Sterling (70′ Mudryk). All.: Lampard.

ARBITRO: Robert Jones di Liverpool.

RETI: 18′ e 31′ Odegaard (A), 34′ Gabriel Jesus (A), 65′ Madueke (C).

NOTE – Recupero: 2+5. Ammoniti: Kovacic, Gallagher.