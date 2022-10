Arsenal, gol con dedica a Pablo Marì

30-10-2022 15:41

L’Arsenal, subito a segno nei primi minuti della partita di Premier League contro il Nottingham, ha dedicato la rete all’ex Gunner Pablo Marì, attualmente in prestito al Monza.

Al 5′ il brasiliano Gabriel Martinelli ha realizzato la rete del vantaggio dei padroni di casa, e poi ha esultato insieme agli altri compagni mostrando la maglia di Pablo Marì ai tempi dell’Arsenal.

Un bel gesto per il difensore dei brianzoli, che è stato dimesso oggi dall’ospedale dopo essere stato operato alla schiena in seguito all’accoltellamento subito da parte di uno squilibrato al Carrefour di Assago. Per lui uno stop di due mesi.