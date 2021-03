Ascoli, Pulcinelli: "Insistere: questo è l'atteggiamo vincente"

“Se credi in qualcosa, insisti. Se vuoi ottenerla, insisti. Se pensi di mollare, insisti di più. Questo è l’atteggiamento vincente. Perché se fosse semplice, tutti ce la farebbero”: con queste parole via social, sul proprio profilo Instagram, il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha spronato la squadra durante questa sosta del campionato di Serie B.

I bianconeri infatti stanno disputando un campionato non esaltante, sempre immischiati nella lotta per non retrocedere. Nelle ultime cinque gare, 3 pareggi, una vittoria e una sconfitta che relegano l’Ascoli al terz’ultimo posto in classifca.

I punti per la compagine marchigiana sono 28, ma ad una sola distanza dalla zona playoff e a sei punti dalla salvezza diretta: che rimane obiettivo della società. Otto giornate al termine del torneo cadetto, tutto è possibile.

Serviranno i tre punti quindi alla ripresa del campionato quando i bianconeri di Sottil saranno ospiti del Cosenza in un match salvezza che vale mezza stagione.

OMNISPORT | 24-03-2021 12:58