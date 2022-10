Ask Advisory e Lexant insieme per la nascita di LXT ESPORTS

15-10-2022 13:16

Il nuovo team, creato per la prima volta da una società di consulenza e formazione, si chiamerà LXT ESPORTS che ha già annunciato il roster di FIFA per la nuova stagione competitiva.

L’unione fa la forza per LXT Esports

Lexant SBTA ha siglato una partnership con Ask Advisory Srl, società di consulenza e formazione, per offrire assistenza ai gamers, ai team sportivi ed alle aziende che desiderano investire nel mondo degli eSports. Dopo aver affiancato l’azienda nel percorso di trasformazione in Società Benefit nel mese di luglio, Lexant ha scelto di sostenere Ask Advisory in questo suo primo progetto con finalità di “beneficio comune” per offrire una consulenza a 360° a tutti gli stakeholder.

La collaborazione ha dato vita alla costituzione del team LXT Esports, che sarà coinvolto nella competizione di due titoli, FIFA23 e Valorant. Il team di FIFA23 è composto da 2 proplayers. Il team di Valorant, videogioco sparatutto che ha attirato quasi 3 milioni di giocatori al giorno dal 2021, sarà lanciato a gennaio 2023 e composto da giocatori laureandi in Giurisprudenza ai quali sarà offerto uno stage di 3 (tre) mesi in Lexant.

Un progetto a 360°: team e consulenze

nuovo team, che si avvale del supporto tecnico e sportivo di Prodoos, società specializzata negli eSports, metterà a disposizione del mercato le proprie competenze legali e fiscali nel processo di regolamentazione in atto nel sistema e svilupperà anche iniziative e contenuti multimediali di informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi, come quelli del cyber bullismo, del match fixing, della privacy e della non corretta alimentazione.

Verrà inoltre offerta consulenza a tutte le aziende che scelgono di investire in un mercato in continua crescita, che in Italia ha un impatto economico che si aggira tra i 45 e i 47 milioni di euro, con una base di oltre 1,6 milioni di appassionati tra i 16 e i 40 anni, per avvicinare il proprio brand a un pubblico sempre più giovane.

Lexant Società Benefit Tra Avvocati

Fondato e guidato dagli avvocati Anna Caimmi e Andrea Davide Arnaldi, Lexant si avvale di un team di 40 professionisti tra avvocati e fiscalisti, distribuiti sulle sedi in Italia, Milano, Torino, Roma, e Verona. Il portafoglio clienti è composto da multinazionali e PMI operanti in ogni industry, che affidano a Lexant consulenza e assistenza in tutte le discipline del diritto sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Forza, operosità e laboriosità, disponibilità al sacrificio, forza dell’intelligenza collettiva, spirito di squadra, competenza tecnica, ingegnosità, efficienza organizzativa. Questi i valori in cui Lexant si riconosce.