Oggi è il FIFA23 Day. Ecco tutte le novità per la nuova stagione!

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi 30 settembre è uscito ufficialmente il nuovo capitolo del videogioco di calcio più famoso al mondo, FIFA23. Scopriamo insieme tutte le novità che ci attendono in questa stagione.

L’ultimo FIFA con questo nome: un giorno storico

E’ arrivato quel giorno. Il nuovo FIFA23 è ufficialmente fuori a livello globale. Un titolo storico a suo modo, perché questo rappresenta l’ultimo con il famosissimo nome “FIFA” prima della transizione verso il 2023 che porterà alla prima edizione di ‘EA Sports FC’ . Ricorderete infatti la diatriba che ha condotto alla scissione tra la FIFA e la EA. Moltissime le novità ma prima ricordiamo che Il gioco è disponibile per le seguenti piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Nintendo Switch.

Infine i prezzi che variano in base alla console. Su PC, PlayStation 4 e Xbox One FIFA 23 il gioco costerà 69,99 euro in Standard Edition, e a 79,99 euro nella versione nextgen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A prescindere dalla propria piattaforma d’elezione, la Ultimate Edition di FIFA 23 è acquistabile alla cifra di 99,99 euro. Prezzo inferiore invece per la Legacy Edition di FIFA 23 su Nintendo Switch, che costerà 39,99 euro.

Le novità più importanti

Partiamo con la novità principale che riguarda la nuova tecnologia utilizzata per il nuovo titolo. La versione di nuova generazione infatti può vantare la cosiddetta Hypermotion 2, in grado di generare animazioni realistiche sfruttando la tecnica del machine learning. Altra novità importante è l’aggiunta di numerose licenze, come quella della Serie B e l’inserimento del calcio femminile, per la prima volta nella storia dei videogames. Anche la versione FUT presenta numerosi cambiamenti. Primo fra tutti la possibilità di giocare cross-platform e la differenza dell’intesa relativa alla costruzione della squadra.

La stagione competitiva

Un capitolo molto importante riguarderà la stagione competitiva. Tutti i pro player di quest’anno si troveranno ad affrontare la stagione più ricca di sempre. Pochi giorni fa infatti, è stata svelata la nuova roadmap per l’ecosistema eSport di FIFA 23. Uno dei più grandi cambiamenti in arrivo alle EA SPORTS FIFA 23 Global Series (FGS) è l’introduzione di una nuova serie di tornei di punta, la EA SPORTS Cup.

A partire dal 17 ottobre, i giocatori che rappresentano le organizzazioni di eSport e le squadre di calcio tradizionali si sfideranno in competizioni 2v2 in tre mesi di partite. La Coppa incoronerà un campione e determinerà due squadre che avanzeranno alla FIFAe Club World Cup 2023. La competizione 1v1 tornerà anche tramite Road to the FIFAe World Cup 2023, a partire dall’uscita mondiale del gioco. Inoltre, oltre 30 partner di lega e confederazioni di calcio terranno tornei nell’ambito di FGS 2023, tra cui ePremier League, Virtual Bundesliga, eLaLiga Santander, eLigue 1 Uber Eats, eMLS, eSerie A TIM, KPN eDivisie, CONMEBOL eLibertadores e eChampions Lega. Le qualificazioni e le major online di FGS 2023 sono presentate ufficialmente da PlayStation. Simile alla stagione FGS dell’anno scorso, FGS 2023 si giocherà esclusivamente su console Playstation 5.