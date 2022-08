FIFA 23: firmato l'accordo per la licenza esclusiva della serie BKT

27-08-2022 00:55

Giornata storica per il nostro campionato cadetto. Firmato un accordo quinquennale che porterà,all’interno del famoso videogames FIFA23 e nelle successive edizioni, la serie BKT in esclusiva assoluta.

Un accordo storico

E’ ufficiale l’accordo tra il videogioco di casa EA e la serie BKT. A partire dal 30 settembre, data in cui uscirà il nuovo FIFA 23, ultimo della sua stirpe, prima della storica transizione che porterà alla rivoluzione del titolo con il cambio nome, saranno presenti le 20 squadre della spettacolare serie B all’interno del videogames. Un grandissimo riconoscimento per un campionato che da anni è attento alle esigenze delle nuove generazioni.

L’accordo di licenza mondiale include quella del logo del campionato, del trofeo, della patch ufficiale, del pallone ufficiale, dei kit di gioco ufficiali e dei nomi delle squadre. Le 20 squadre saranno quindi presenti nel prossimo gioco EA SPORTS™ FIFA 23 e nelle edizioni seguenti. La nuova edizione del videogioco includerà un totale di 19 mila giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati su licenza. L’edizione più grande di sempre.

L’impegno costante verso il campionato italiano

L’attenzione della EA verso il campionato italiano negli ultimi anni è cresciuta a dismisura. Ricordiamo infatti, che proprio lo scorso anno EA ha comprato i diritti esclusivi del nostro campionato e ha monopolizzato quello virtuale ufficiale, la eSerieA che fino all’anno precedente aveva visto competere tutti i player su entrambi i videogiochi (FIFA ed eFootball). L’edizione di quest’anno è stata vinta dal Torino di Obrun2002. Al momento dell’accordo infatti, David Jackson, VP of Brand per EA SPORTS FIFA dichiarò:”Questa collaborazione con Lega Serie A evidenziare ulteriormente il nostro impegno per il calcio italiano. Abbiamo ambizioni in Italia ora e per il futuro e accresciamo la nostra presenza in questo territorio con l’obiettivo di fornire le esperienze di gioco più autentiche e impareggiabili nel calcio”.

Giovani al primo posto