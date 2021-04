Assoluti Riccione, Pellegrini in scioltezza nelle batterie dei 100 stile libero

Mattinata di ottime prestazioni da parte di Nicolò Martinenghi e Federico Burdisso nelle batterie della seconda giornata degli assoluti di nuoto di Riccione. Il primo, già col pass olimpico, ha nuotato in 59”01 nel 100 rana, seconda prestazione di sempre sia sua sia italiana, il secondo, anche lui già qualificato per Tokyo, nei 200 farfalla ha staccato il tempo di 1’55”77.

Nei 100 stile libero femminili invece Federica Pellegrini ha fatto in scioltezza 54”40, a 8 decimi dal tempo necessario per i Giochi, mentre nella corrispettiva gara maschile il suo ex Filippo Magnini si è classificato dodicesimo nella graduatoria complessiva. Nei 100 dorso donne ancora bene Margherita Panziera, che dopo il record italiano di ieri sulla doppia distanza ha nuotato in 1’00”19.

