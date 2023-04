Assoluti Unipol Sai: ecco i protagonisti di oggi

A Riccione a caccia anche del pass per i Mondiali di Fukuoka

16-04-2023 09:22

Quarta giornata di gare ai Campionati italiani di nuoto a Riccione. Un appuntamento importante non soltanto per la conquista del titolo nazionale, ma anche per i pass per i Mondiali di Fukuoka (Giappone).

Oggi attenzione a Federico Burdisso nei 100 delfino uomini (prova nella quale potrebbe entrare in vasca anche Thomas Ceccon), a Matteo Restivo e Lorenzo Mora nei 200 dorso uomini, Gabriele Mancini nei 200 rana uomini, Ilaria Cusinato nei 200 farfalla donne. Occhi puntanti anche su Silvia Di Pietro nei 50 stile libero donne e Marco De Tullio (già vincitore dei 400sl) nei 200 stile libero.

I qualificati per i Mondiali al momento sono:

Simona Quadarella (CC Aniene): 800 stile libero (8’21″14) e 1500 stile libero (15’53″29)

Marco De Tullio (CC Aniene): 400 stile libero (3’44″69)

Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento): 100 rana (1’06″18)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport): 200 farfalla (1’54″98)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics): 400 misti (4’35″98) e 200 misti (2’10″05 RI)

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene): 50 stile libero (21″89)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport): 100 dorso (53″36)

Federico Poggi (Fiamme Azzurre/Imolanuoto): 100 rana (58″73)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene): 100 rana (59″06)