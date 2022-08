Astana Qazaqstan, reintegrato Miguel Angel Lopez

01-08-2022 10:29

Miguel Angel Lopez potrà tornare a correre coi colori dell’Astana Qazaqstan. La formazione di Alexandr Vinokourov ha infatti deciso di reintegrare tra le proprie fila il colombiano dopo aver avuto le necessarie rassicurazioni circa la sua estraneità al traffico di sostanze vietate su cui stava indagando la Guardia Civil.

“Sulla base delle informazioni ricevute, l’Astana Qazaqstan è stata informata che, in assenza di qualsiasi riscontro da parte delle autorità spagnole o dell’UCI, non era in grado di proseguire la sospensione o privare ulteriormente il corridore dei suoi diritti contrattuali. Miguel Angel Lopez viene quindi provvisoriamente reintegrato come parte dell’Astana Qazaqstan e tornerà al piano di gare precedentemente concordato” si legge nel comunicato rilasciato dalla formazione kazaka.

“L’Astana Qazaqstan ha inoltrato tutte le informazioni ricevute all’International Testing Agency, che si occupa delle indagini antidoping per conto dell’UCI. Il team seguirà da vicino la situazione e non esiterà ad adottare misure risolute a seconda dell’evolversi della situazione”.

Miguel Angel Lopez dunque può tirare un sospiro di sollievo e tornare a spillarsi il numero sulla maglia alla Vuelta a Burgos, corsa di preparazione alla successiva Vuelta a España.