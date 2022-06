Aston Villa: piace Suarez, ma lui ci pensa

02-06-2022 23:41

Dopo aver salutato l’Atletico Madrid, Luis Suarez è finito nel mirino del mirino dell’Aston Villa, già attivo per il mercato estivo. Ma secondo quanto riportato dalla BBC, l’uruguaiano non sembra essere particolarmente attirato dall’idea di tornare in Premier League.

Inoltre, l’emittente britannico smentisce anche le voci su un possibile approdo di Xabi Alonso nello staff tecnico di Gerrard. Lo spagnolo, che ha da poco lasciato la panchina del Real Sociedad B, ha intenzione di proseguire il suo percorso da protagonista in panchina.