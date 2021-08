Atalanta, calvario Hateboer: in arrivo Zappacosta

L’Atalanta si conferma una delle formazioni più attive sul mercato. E anche più disposte a spendere.

Dopo aver ingaggiato Juan Musso dall’Udinese e Merìh Demiral dalla Juventus, quest’ultimo in sostituzione di Cristian Romero approdato al Tottenham, i bergamaschi si apprestano ad assicurarsi anche un esterno destro, mossa necessaria a causa della perdurante assenza di Hans Hateboer.

L’esterno olandese continua infatti ad avvertire dolore al piede sinistro e dopo aver saltato Euro 2020 rischia di doversi operare con conseguente lungo stop.

Al suo posto Gasperini potrebbe presto contare su un apprezzato ritorno in nerazzurro, quello di Davide Zappacosta.

L’esterno laziale, prodotto del vivaio dell’Atalanta, può infatti lasciare il Chelsea a titolo definitivo, ponendo fine a un’esperienza di tre anni. I Blues ingaggiarono Zappacosta dal Torino nell’agosto 2017, ma il giocatore ha trovato poco spazio a Londra, venendo ceduto in prestito per due volte alla Roma e al Genoa, club in cui ha militato nella scorsa stagione.

Ora, complice la scadenza del contratto nel giugno 2022 e l’interesse dell’Atalanta, l’addio al Chelsea può essere definitivo: la società dei Percassi ha pronta un’offerta da 4 milioni.

OMNISPORT | 12-08-2021 11:49