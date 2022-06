Atalanta: è fatta per Ederson della Salernitana

22-06-2022 23:59

A gennaio è arrivato alla Salernitana contribuendo alla sua salvezza. Ora Ederson è nel mirino di un club importante, anzi, l’affare sarebbe già concluso. Il 22enne centrocampista brasiliano, secondo Sky Sport, potrebbe trasferirsi a titolo definitivo all’Atalanta: le parti avrebbero raggiunto l’intesa sulla base di 15 milioni di euro più alcuni calciatori in cambio, tra cui Lovato. Arrivato a fine gennaio in Campania dopo aver militato, nel Brasilerao, nelle file di Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, Ederson ha disputato 15 partite in Serie A segnando 2 gol.