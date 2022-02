Atalanta, ecco la nuova lista UEFA: tagliato Ilicic

02-02-2022 23:27

L’Atalanta ha diramato oggi la propria lista per la seconda parte della stagione europea, e a leggerla ci si accorge subito di una grossa assenza, quella di Josip Ilicic. Lo sloveno sta vivendo una situazione personale molto complicata di malessere che influisce sia sulle sue prestazioni sia sull’effettiva disponibilità alla prestazione agonistica.

Ecco perchè, con solo 25 posti a disposizione, di cui 17 liberi (tutti gli slot sono esauriti: da Musso fino a Zapata), 4 cresciuti nel nostro Paese (ovvero Pezzella, Zappacosta e Pessina) e altrettanti nel club (Sportiello e Rossi), più un numero illimitato di Under, non c’è stato spazio per Ilicic.

C’è Boga (che prende il posto di Gosens) mentre il posto dell’ex Palermo e Fiorentina viene preso da Mihaila. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Musso, Sportiello, Rossi.

DIFENSORI: Toloi, Djimsiti, Palomino, Demiral, Hateboer, Maehle, Pezzella, Zappacosta, Scalvini.

CENTROCAMPISTI: de Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Malinovskyi, Mihaila, Pessina.

ATTACCANTI: Miranchuk, Zapata, Muriel, Boga.

