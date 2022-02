Atalanta-Fiorentina, Barone: "Vlahovic-Real? Tutto falso"

10-02-2022 18:18

Il dirigente della Fiorentina Joe Barone, braccio destro del patron Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio del quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo passato un periodo dove siamo preparati a questo obiettivo molto importante, la partita di stasera per noi è come una finale e siamo super preparati perchè non veniamo da una bella prestazione. Il nostro è un gruppo molto compatto, vogliamo vedere una reazione. Le gare sono tutte importanti, pensiamo prima alla partita di oggi poi abbiamo lo Spezia. Stiamo pensando solo a questa, speriamo tra due ore di essere in semifinale”.

Barone commenta anche l’indiscrezione secondo la quale Vlahovic sarebbe stato cercato anche dal Real Madrid:

“Tutta roba falsa, ci sono tante storie, la verità la sappiamo noi che abbiamo trattato. Preferisco parlare del nostro gruppo. Abbiamo sempre parlato di gruppo, siamo molto compatti. Sia io che Rocco abbiamo obiettivi, stiamo lavorando sul futuro e non siamo condizionati da nessuno. Parlo con Pradè, Italiano e tutti coloro che lavorano nel club. Abbiamo una tifoseria paziente, mi auguro che continuino ad averla. I conti si faranno a fine campionato”.

OMNISPORT