Il tecnico della Dea: "La Fiorentina ha morale e ragazzi in grande crescita, mancherò Lookman".

15-04-2023 14:30

Gian Piero Gasperini fa il punto della situazione infortunati in casa Atalanta prima di sfidare al Franchi la truppa viola: “Non ci sarà Lookman, ma non pare un problema importante; Koopmeiners sta meglio, si è allenato, mentre è in dubbio Pasalic. In attacco abbiamo molte soluzioni, avere fuori un calciatore è normale, capitano gli acciacchi in un campionato. A centrocampo le alternative sono Mahele e Scalvini, gli infortuni nei ruoli di esterni hanno condizionato l’esperimento di Mahele da interno: Hateboer e Ruggeri sono pedine che mancano”.

Questa la Fiorentina che affronterà (e come la affronterà): “Contro il Bologna non è stato un buon secondo tempo, non c’è stata qualità nella reazione; l’Atalanta deve pensare al suo cammino, le coppe sono uno stimolo e portano a confronti internazionali; la Fiorentina è un nostro metro di paragone, ci siamo giocati il settimo posto dietro le grandi, abbiamo su loro un buon margine. Sono cresciuti nel girone di ritorno, la rincorsa in campionato ha la spinta di una finale ipotecata in Coppa Italia e di una Conference League ambiziosa. L’andata fu equilibrata, conterà la condizione: mi conforta l’applicazione dei ragazzi in allenamento, spero che le punte incidano”.