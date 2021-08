Atalanta, Gasperini elogia Demiral: "Grande operazione"

L’Atalanta ha perso l’amichevole estiva contro il West Ham per 2-0. Questa l’analisi del tecnico della Dea Gian Piero Gasperini:

“È stato un buon test, ti dà la giusta convinzione su quello che possiamo fare. Sono molto contento di Musso e Demiral. Abbiamo iniziato ad allenarci insieme soltanto lunedì, siamo un po’ in ritardo, appena recuperiamo un po’ tutti possiamo fare bene. Non ci sono alibi, spesso quando si viene a giocare questo tipo di partite si pensa alla preparazione. È vero, siamo in ritardo, ma siamo un gruppo affiatato. Mi dispiace aver subito gol a tempo scaduto. Ora c’è il mercato che sicuramente dà fastidio, ma è anche un’opportunità per noi per uscirne completi”.

Un’altra grande amichevole è il programma per l’Atalanta il 14 agosto contro la Juventus:

“Sì, faremo una partita mercoledì, poi sabato sfideremo la Juventus. Sono delle conferme che già avevo a fine campionato, ora dobbiamo fare alcune cose che ci rendono competitivi. Ci sono situazioni diverse, preparazioni con periodi diversi visto che gli ultimi giocatori sono arrivati soltanto lunedì. Ma credo che alla fine riusciremo a pareggiare i conti. Luca Percassi è molto attivo, è riuscito a fare una grande operazione, questa di Demiral, non era facile sostituire un pezzo importante come Romero. Nel mercato possono succedere degli imprevisti a cui magari non pensi qualche settimana prima, ma lo vedo sul pezzo, con tante buone idee, speriamo di realizzarne alcune”.

In ultimo un commento sui neo acquisti Demiral e Musso:

“Ha fatto bene, ma anche Musso. Sono giocatori già selezionati, che hanno una capacità di tenuta dell’avversario di livello. È un bel segnale, chiaro che ci vuole applicazione e disponibilità totale. Entrambi ci daranno qualcosa di buono”.

