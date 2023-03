Atalanta, Gasperini: "Empoli da sempre un modello"

Il tecnico dei toscani: "Abbiamo bisogno di una vittoria per riavvicinarci a quelle davanti e distanziare quelli dietro".

16-03-2023 19:52

In conferenza stampa, Gasperini ha analizzato la situazione degli infortunati in vista dell’Empoli: “A che punto sono i recuperi di Zapata, Zappacosta e Pasalic? Abbiamo fuori Koopmeiners e Djimsiti, per il resto Duvan ieri non si è allenato, proviamo oggi, la sua situazione è un po’ delicata, ma a Napoli ha fatto bene, speriamo stia bene oggi”.

Momento negativo dell’Atalanta, ma Gasperini non fa drammi: “Le squadre che si fermano davanti? È la dimostrazione dell’equilibrio del campionato, anche l’Empoli è stata capace di vincere a Milano con l’Inter. I tifosi devono essere ottimisti perché siamo lì, abbiamo ancora una posizione di classifica in cui possiamo rimettere tutto in gioco, in questo momento dobbiamo guardare avanti. Tutti fanno fatica a vincere perché c’è equilibrio. Domani dobbiamo avere voglia ed entusiasmo, poi ci sarà una sosta in cui recupereremo gli infortunati: da quel momento in poi dobbiamo giocarci le nostre chance”.

L’Atalanta però ha bisogno di una vittoria: “Sì, abbiamo bisogno di una vittoria per riavvicinarci a quelle davanti e distanziare quelli dietro, dobbiamo partire da domani. Non sarà una gara facile, l’Empoli è una squadra che gioca a calcio, giovane, fresca e frizzante. Per me è una società modello da sempre, dobbiamo giocare una gran bella partita, dovremo avere la forza di reagire”.