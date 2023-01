Atalanta, Gasperini: "Non penso alla Juventus né alla Coppa Italia"

14-01-2023 16:26

Nei pensieri dell’Atalanta, in questo momento, c’è soltanto la Salernitana. Così Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia della sfida di campionato contro la formazione di Davide Nicola: “Non penso alla Juventus da affrontare dopo che ha perso col Napoli, non mi porto così avanti. Così come non penso alla Coppa Italia di giovedì prossimo con lo Spezia: la Salernitana mi dà già abbastanza da pensare”.

La sfida del Gewiss Stadium sarà valida per la penultima giornata d’andata: “La Salernitana l’anno scorso ha fatto un’impresa straordinaria nel girone di ritorno. Stavolta è in condizioni di classifica migliori: un avversario ostico e difficile“. Sulla sua classifica Gasperini ha detto: “Mi sembra molto buona, sesti a 31 punti con la quinta miglior difesa e il sesto miglior attacco. La posizione è in linea con quello che facciamo”.