Atalanta, Gosens k.o. con lo Young Boys: fuori dopo 10 minuti

Cattive notizie per Robin Gosens e per l’ Atalanta. Dopo 10 minuti del match di Champions contro lo Young Boys, l’esterno tedesco ha lasciato il campo per infortunio.

Un movimento innaturale della gamba destra ha causato l’infortunio di Gosens, accasciatosi dolorante al suolo e soccorso dai sanitari: la prima diagnosi, secondo quanto riferisce ‘Sky’, parla di stiramento al flessore.

Il laterale di Gasperini non è riuscito a proseguire la partita, abbandonando il prato verde del ‘Gewiss Stadium’ in lacrime e con l’ausilio dei medici dell’Atalanta: al suo posto, dentro Maehle.

Gli esami appureranno l’entità del guaio rimediato da Gosens, autentico pilastro della Dea.

OMNISPORT | 29-09-2021 19:26