Atalanta: il nome nuovo è quello di Minamino

20-06-2022 11:52

L’obiettivo dell’Atalanta è sempre quello di fare meglio e rinforzarsi il più possibile. La nuova proprietà vuole tornare ad essere protagonista in Europa e avendo agganci in Premier League, sta sondando in maniera molto attenta e attiva anche il mercato oltre Manica.

E secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero individuato in Minamino il tassello giusto per l’attacco di Gasperini. Il giapponese è stato acquisto nel 2020 dal Liverpool, ma non ha trovato molto spazio chiuso da Salah e Mané e adesso vorrebbe essere ceduto per giocare con più continuità e mettere in mostra le sue qualità. Bergamo potrebbe così rappresentare il giusto palcoscenico per il rilancio.

I Reds non si metteranno di traverso a una possibile cessione, chiedendo anche non più di 20 milioni di euro; una cifra non impossibile per l’Atalanta. Capitolo stipendio: Minamino, guadagna qualcosa di più di quanto si è prefissata l’Atalanta come ingaggio massimo per i suoi giocatori. Possibile un piccolo strappo alla regola.

