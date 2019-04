Atalanta, lo stadio cambia nome

L’Atalanta è sempre più nel futuro. In corsa per un posto in Champions League e in finale di Coppa Italia la società nerazzurra giocherà fuori casa le ultime due partite interne del campionato per permettere l’inizio dei lavori di rifacimento dello stadio “Azzurri d’Italia”, diventato di proprietà del club dopo che la vittoria del bando comunale del 10 agosto 2017.

Il restyling dell’impianto terminerà a settembre e riguarderà anche la nomenclatura, visto che lo stadio si chiamerà “Gewiss Stadium”. Ad annunciarlo tramite il proprio sito web ufficiale è stata la società bergamasca, specificando che la partnership con la multinazionale dell'elettrotecnica con sede a Cenate Sotto (Bergamo) prenderà il via nella stagione 2019-2020 proseguendo per le successive cinque: "Siamo onorati di aver fatto il nostro ingresso sul palcoscenico più importante dello sport italiano al fianco di Atalanta – le dichiarazioni, riportate dal portale atalantino, di Luca Bosatelli, Vice Presidente e CEO di Gewiss".

Soddisfatto dell'intesa Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro: "Un'altra eccellenza del territorio bergamasco unisce il suo nome a quello dell'Atalanta. Gewiss affiancherà la nostra Società in un progetto che sta a cuore a tutti i nostri tifosi quale è la riqualificazione dello stadio, che dal prossimo 1 luglio si chiamerà appunto 'Gewiss Stadium'".



SPORTAL.IT | 30-04-2019 17:18