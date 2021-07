Atalanta, Percassi fa chiarezza su Gollini e Romero

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi in conferenza stampa ha fatto chiarezza sulle possibili cessioni di Gollini e Romero: “So che Gollini è un giocatore importante per l’Atalanta, ci ha permesso di crescere, vediamo cosa succede, a oggi non c’è nulla di definitivo. Tottenham? Ipotesi molto concreta. Qualche voce di mercato è figlia di un interessamento, ma partiamo da una squadra fatta da giocatori che hanno dato molto e ottenuto risultati straordinari. Grazie anche al nostro grandissimo allenatore, per questo pensiamo di ripartire dal nostro gruppo. Il mercato quest’anno è particolare, per la pandemia e per altri problemi”.

Su Romero: “Le vendite ci devono rinforzare non indebolire, Romero è stato uno dei centrali più forti ed è normale che abbia degli interessamenti, l’Atalanta gli ha permesso di crescere e di giocare in Champions, vediamo cosa succede, se dovremo fare delle vendite cercheremo di farle con raziocinio e intelligenza. Le offerte devono essere congrue rispetto al valore dei giocatori”.

OMNISPORT | 20-07-2021 12:13