Atalanta, Percassi: "Monza meglio di noi come modello"

22-06-2022 21:05

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Pergassi è intervenuto durante la presentazione del direttore area sport e del direttore sportivo: “Molti dirigenti sono venuti a proporsi all’Atalanta, che ha la fortuna di poterli scegliere. Congerton e D’Amico sono la migliore possibile. La loro grande responsabilita’ e’ continuare a fare bene, la certezza e’ la fiducia della societa’, che sara’ al loro fianco: in questo mondo chi sbaglia meno e’ il piu’ bravo. Per entrambi e’ una grande sfida, dopo anni straordinari con una dimensione come la nostra. Anzi, le nostre peculiarita’ vanno valorizzate”.

Infine, Percassi ha elogiato il Monza: “Ho una cena con Galliani proprio stasera. Il Monza vuole prenderci come modello? Noi vorremmo prendere il Monza come tale. Berlusconi e Galliani hanno dimostrato coi fatti di essere un binomio di successo nella storia del calcio: sono piu’ bravi di noi. Il rapporto e’ ottimo, un’opportunita’ per crescere”.