Atalanta sconfitta, esplode la furia di Gasperini contro l'arbitro

18-12-2021 18:02

L’Atalanta cade ancora in casa. Dopo la sconfitta contro il Villarreal costata l’eliminazione dalla Champions League arriva il pesante ko in casa contro la Roma che ridimensiona le speranze della Dea di lottare per lo scudetto.

Atalanta travolta dalla Roma, Gasperini recrimina sul gol annullato

Sul 4-1 finale, però, pesa la decisione dell’arbitro Irrati e del Var di annullare la seconda autorete dell’ex Cristante a metà ripresa, che sarebbe valsa il 2-2.

Episodio controverso, con gol prima convalidato e poi cancellato dopo on-field review che ha evidenziato un contrasto tra Palomino, in posizione di fuorigioco, e Cristante, autore della deviazione finale.

Gasperini, furia contro l’arbitraggio: “Ci devono delle spiegazioni”

Al termine del match è esplosa la rabbia di Gian Piero Gasperini, che ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ e in conferenza stampa, dissentendo dal parere di José Mourinho che ha invece elogiato la direzione arbitrale:

“Quell’episodio del gol annullato ha cambiato tutto, mi aspetto una spiegazione – ha detto il tecnico nerazzurro – Se Palomino l’ha toccata è fuorigioco, ma le immagini mi sembra dicano altro… Questa è un’autorete di Cristante, Palomino dice che non l’ha toccata. Scherziamo? Ci facciano vedere che la tocca e nessuno parli, ma l’arbitro ci ha detto che l’ha deviata Palomino che invece è alle spalle e nemmeno lo tocca”.

Atalanta sconfitta, Gasperini insorge: “Episodi del genere tolgono credibilità a tutto”

“Magari avremmo perso lo stesso – ha aggiunto Gasp – però sarebbe stata un’altra partita. Perl l’ennesima volta è stato cambiato il regolamento. Le telecamere sono implacabili, non c’è possibilità di errore. Non devono spiegazioni solo a me, ma a tutti. Che venga gente qualificata a spiegare l’episodio, magari mi convincono, ma cose come questa tolgono la credibilità a tutto”.

Il tecnico torinese ha poi invocato una spiegazione pubblica da parte degli arbitri: “Perché gli arbitri non parlano? Tanto la partita è andata, deve venire un giudice ufficiale e deve essere così sempre, altrimenti siamo sempre lì al giochino. Se questo è fuorigioco ed è così per regolamento lo diventa sempre e questo episodio deve fare giurisprudenza”.

Inevitabilmente scarna l’analisi della partita: “Purtroppo abbiamo commesso degli errori tecnici, abbiamo preso il solito gol a freddo dopo tanti rimpalli e sbagliato qualche appoggio di troppo, anche per merito della Roma per come si è difesa, ma in ogni caso la partita l’avevamo rimessa in piedi e nel secondo tempo prima del pareggio che ci hanno tolto stavamo giocando a una porta”.

OMNISPORT