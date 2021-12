Serie A, la Roma umilia l'Atalanta e Mourinho ritrova Zaniolo

18-12-2021 16:56

La Roma sbanca Bergamo, vincendo 4-1 contro l’Atalanta. Doppietta di Abraham e due assist di Veretout, la scena però la ruba anche Zaniolo che torna alla rete in Serie A dopo 514 giorni.

Atalanta-Roma, il primo tempo

Il primo tempo si sblocca dopa appena 50 secondi: La Roma passa in vantaggio grazie a un’azione insistita e fortunata di Abraham, che aiutato dalla deviazione di Hateboer batte Musso firmando lo 0-1. L’Atalanta prova a reagire subito, ma si rende pericolosa solo al 20′, il destro deviato di Djimsiti viene però deviato in corner da Rui Patricio.

Roma, torna al gol Zaniolo in Serie A

I padroni di casa insistono ma la Roma c’è e al 27′ Zaniolo, 514 giorni dopo l’ultimo gol in Serie A, firma il raddoppio giallorosso: il centrocampista serve di tacco in contropiede Veretout che ricambia il passaggio, il numero 22 davanti Musso non sbaglia beffandolo sul primo palo. Questa volta l’Atalanta mette i brividi agli ospiti subito dopo la rete subita, ma l’estremo difensore portoghese è bravo a dire di no alla conclusione ravvicinata di Toloi.

Al termine del primo tempo, l’Atalanta riesce ad accorciare le distanze: Muriel dal limite dell’area fa partire il destro e la deviazione di Cristante non lascia scampo questa volta a Rui Patricio, 1-2 per la Roma.

La Roma allunga nel secondo tempo

Nel secondo tempo ci pensa Malinowski a mettere i brividi a Rui Patricio su calcio di punizione, il portoghese devia in angolo. L’Atalanta spinge, la Roma si difende. Al 68′ i padroni di casa si vedono annullare il gol su sviluppo di calcio d’angolo per fuorigioco di Palomino.

Dopo lo spavento, al 72′ la squadra di Mourinho trova la terza rete da calcio di punizione: batte Veretout, Smalling arriva prima di tutti e con la gamba non lascia scampo a Musso. All’82’ la Roma chiude i conti con il piattone vincente di Abraham in area. Non ci sono più grandi sussulti, a parte un tiro di Malinowski. Gli ospiti vincono 4-1.

