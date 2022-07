Atalanta, ufficiale Ederson: "Voglio aiutare la squadra a tornare in Champions"

06-07-2022 22:42

È stato ufficializzato oggi l’arrivo all’Atalanta dalla Salernitana del centrocampista brasiliano Ederson, che domani compirà 23 anni. Ecco le sue parole.

“Durante le trattative con la società s’è parlato del ritorno in Champions League tra gli obiettivi e questo mi ha convinto: voglio aiutare l’Atalanta ad arrivarci ancora. Sono in un grande club che vuole fare grandi cose, un’emozione unica. Nello spogliatoio mi hanno dato il benvenuto augurandomi buona fortuna. Le mie caratteristiche sono la qualità palla al piede, la forza e la capacità nella fase difensiva e in quella offensiva. Sono un calciatore molto fisico e il lavoro intenso di Gasperini mi stimola, ne ho bisogno per essere in forma: cercherò di essere pronto da subito perché ci aspettano partite importanti. Il numero di maglia? Porto il 13 perché me l’ha chiesto mia moglie: è nata il 13 luglio, dice che porta fortuna, lo uso dai tempi del Fortaleza. Ho anche un tatuaggio con lo stesso numero”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE