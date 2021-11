Atalanta-Venezia, Zanetti: "La nostra partita sarà difensiva"

29-11-2021 17:03

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato alal vigilia della sfida con l’Atalanta in programma al Gewiss Stadium. Il Venezia è rimasto imbattuto nelle due sfide più recenti di campionato disputate contro l’Atalanta, risalenti al campionato di Serie B 2003/04: 0-0 a Bergamo, 1-0 in Veneto con gol decisivo di Paolo Poggi.

Ecco le parole in conferenza stampa di Zanetti:

“Non ci sarà Vacca per un’infiammazione al tallone, lo recuperiamo per la prossima, Maenpaa e Sigurdsson che si è procurato una distorsione al ginocchio. Abbiamo perso una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico e sicuramente ci saranno facce nuovo. Rientreranno nei convocati Schnegg e Bjarkason. L’Atalanta è diventata a tutti gli effetti una grande squadra, è una squadra che ha un’intensità di gioco senza paragoni in Italia e una qualità offensiva straordinaria. Gasperini è fra i primi due allenatori che stimo di più in Italia. Analizzare le partite dell’Atalanta è un divertimento e un piacere. Dovremo tirare fuori tutto il cuore e la mentalità che abbiamo per fare punti a Bergamo. Nella prima partita con l’Inter mi porto a casa molto di positivo nonostante il risultato. L’1-0 è diventato 2-0 nonostante un fallo nettissimo su Crnigoj che poteva essere fischiato. Andiamo a caccia di punti e questa deve essere sempre la nostra mentalità. Dobbiamo sempre cercare di portarci a casa qualcosa, visto che dopo ne avremo un’altra con il Verona. Dovremo fare una partita difensiva al dettaglio, cercheremo di schierare chi sta meglio. Ci sono diversi giocatori che non sono al 100%-, domani sarà l’occasione per qualcuno per mettersi in mostra. Dovremo cercare di replicare le caratteristiche che abbiamo visto con il Torino, che sicuramente ha qualità inferiori rispetto all’Atalanta. Loro la mettono sui duelli perché spesso li vincono, metterò in campo più duellanti possibili. Cambieremo qualche faccia, metteremo qualcuno di più fresco davanti. Cercheremo di avere sia velocità che fisicità. Il primo duello è imposto dall’avversario e questo dovremo affrontarlo. Di occasioni non ne avremo una caterva e dovremo essere bravi a sfruttarle. Loro attaccano con 8 giocatori e accettano la parità numerica dietro, a costo di prendere qualche gol. Qui c’è da scegliere il male minore”.

