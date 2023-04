Atletica: Asinga vince i 100 in 9:83 ma con vento irregolare

Sconfitto Noah Lyles a Clermont, in Florida. Il 18enne è stato spinto anche da folate da +2,6 metri al secondo

25-04-2023 12:23

Grande prestazione di Issamada Asinga a Clermont, in Florida. Ha corso i 100 metri in 9:83, spinto però da vento oltre il limite (2,6 m/s contro il massimo di 2,0). Ha battuto Noah Lyles, due volte campione del mondo dei 200 metri, che ha corso in 9:92.

Asinga vanta un personale di 10:10, fatto segnare lo scorso 31 marzo a Gainesville. In batteria aveva siglato già un 9:86, ma con vento di +4,1 m/s. È comunque il secondo tempo ventoso di sempre da parte di uno junior: resiste il 9:77 di Travyon Bromell del 2014. Lo scorso 8 aprile, sui 200, era sceso a 20:11 e sui 60 ha già segnato 6:57 lo scorso mese.