Atletica, azzurri in volo per la Turchia dove parteciperanno ai Mondiali di marcia

Palmisano: "Sono incuriosita dal nuovo format della staffetta mista"

Le squadre nazionali maschile e femminile di marcia sono partite questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino e, in parte da Milano, per i Mondiali a squadre in programma domenica ad Antalaya, in Turchia. All’evento prenderanno parte venti azzurri, tra cui spiccano Massimo Stano, già in Turchia da ieri, e Antonella Palmisano. I due campioni olimpici della 20 km non si cimenteranno nelle gare individuali, ma nell’inedita staffetta mista che sarà inserita anche nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le migliori 22 coppie, sulle 25 previste, staccheranno i pass per i Giochi. “Ai Mondiali in Turchia dobbiamo fare tutti noi del nostro meglio per il punteggio generale – ha detto Antonella Palmisano alla partenza dal Leonardo da Vinci dove, riconosciuta dai passeggeri, ha firmato autografi e si è divertita a fare selfie con loro – e in più ci sarà questo nuovo format, che è la staffetta mista: una gara internazionale importante che ci incuriosisce e ci piace”. (ServizioDi Telenews)