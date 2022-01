Atletica, buon esordio per la Bogliolo

29-01-2022 16:11

Buon esordio stagione per Luminosa Bogliolo nel World Indoor Tour Gold. L’azzurra dei 60hs conferma subito lo standard per i Mondiali indoor.

La ligure trova in batteria la propria migliore prestazione della serata correndo in 8.10, terzo posto alle spalle della giamaicana Danielle Williams (7.89) e della finlandese Reetta Hurske (7.98). È un crono che permette alla ligure, primatista italiana dei 100hs (12.75 alle Olimpiadi di Tokyo) di confermare lo standard di iscrizione per i Mondiali indoor di Belgrado, fissato a 8.16. Meno efficace l’azione dell’azzurra in finale, terminata al settimo posto con 8.15.

“Sono contenta della batteria – le sue parole – ho lavorato tanto sulla partenza e in batteria sono riuscita a fare quello che volevo all’uscita dei blocchi. In finale, invece, partendo tra due fulmini come la francese Samba-Mayela e la giamaicana Tapper mi sono indurita dal primo appoggio e la gara è finita lì. È la prima uscita, mi serve sempre per ‘aggiustare il colpo’ e capire su cosa lavorare negli allenamenti successivi. Sono comunque soddisfatta in generale. Ho in agenda Lievin il 17 febbraio, decideremo se fare anche un’altra gara prima. E anche per i Mondiali indoor è ancora tutto da valutare”

