Atletica, domani Tamberi in gara ad Ostrava

30-05-2022 18:26

Gianmarco Tamberi guida la pattuglia di 13 azzurri in gara domani al Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca. Per l’olimpionico dell’alto è la quarta uscita stagionale in poche settimane, fin qui senza le risposte sperate: al massimo 2,25 a Birmingham, dopo il 2,20 del debutto di Doha. Nella tappa Gold del Continental Tour, “Gimbo” prova quindi a rimettersi in moto a pochi giorni dall’opaco 2,15 di sabato a Trieste.

“Sono carico, pronto a scendere in pedana con tanta voglia di tornare a vincere. È l’ultima gara prima di uno degli appuntamenti che sento più nel cuore in questo 2022: voglio a tutti i costi trovare sicurezze tecniche per arrivare al Golden Gala del 9 giugno a Roma nelle migliori condizioni possibili” ha detto l’oro di Tokyo. La gara arriva alla vigilia del suo trentesimo compleanno: “A trent’anni mi sento ancora giovane, forse però sono diventato più esperto e più saggio. Non penso a nessuna festa di compleanno, in questo momento sono concentrato soltanto sulle competizioni”.