Atletica, Europei a squadre: incognita Tamberi, ultima chance per la staffetta

In gara da venerdì

21-06-2023 08:29

Partiranno questa mattina gli azzurri che sono stati convocati per gli Europei a squadra di atletica. Per venerdì è previsto l’inizio delle gare, in tre sessioni pomeridiane, fino a domenica.

È tutto pronto per gli Europei a squadre, edizione n. 10 (da Leiria 2009, cioè da quando si chiama così), eredità della storica Coppa Europa (29 edizioni dal 1965 al 2008).

La staffetta 4×100 cercherà la disperata qualificazione per Budapest. Dopo il 38.38 di Firenze e la squalifica di Parigi: convocati anche i campioni olimpici Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, insieme a Samuele Ceccarelli, Marco Ricci e Matteo Melluzzo . A Chorzow va trovato il giusto equilibrio tra due esigenze, quella di viaggiare il più forte possibile per blindare la qualificazione ai Mondiali e quella di ottenere il maggior bottino di punti per la classifica degli Europei a squadre, evitando squalifiche che in termini di punteggio potrebbero costare carissime.

In pista a livello individuale anche Ceccarelli e nei 200 metri il duello annunciato è quello tra il campione olimpico della staffetta Filippo Tortu, 20.30 a Nairobi, 20.10 l’anno scorso ai Mondiali di Eugene, e il francese Ryan Zeze che in questa stagione ha corso lo stesso crono di Tortu (20.30) e che in carriera non ha fatto meglio di 20.26.

Occhi puntati pure, nel mezzofondo, su Yeman Crippa, tra i favoriti della rassegna alla ricerca del terzo squillo nei 5000 negli Europei a Squadre. Poi incognita su Tamberi per la prima volta in gara da settembre.

Il campione olimpico dell’alto, nel suo debutto stagionale, subentrando a Stefano Sottile, dovrà vedersela con alcuni dei migliori saltatori continentali in circolazione. Tra questi, il campione europeo indoor di Istanbul, ovvero l’olandese Douwe Amels, e la medaglia di bronzo dell’Atakoy Arena, Thomas Carmoy (Belgio). Nella stagione outdoor hanno saltato 2,27 il vicecampione europeo di Monaco Tobias Potye (Germania) e il polacco Norbert Kobielski, mentre non è ancora decollato all’aperto l’argento mondiale indoor Loic Gasch (Svizzera, fin qui 2,20).