Europei, prima medaglia per l'Italia: Giupponi di bronzo nella 35km di marcia

16-08-2022 12:01

Matteo Giupponi conquista il bronzo nella 35 chilometri di marcia. È la prima medaglia per l’Italia agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L’azzurro ha conquistato il podio in 2 ore 30 minuti e 34 secondi dopo una gara condotta nelle posizioni di vertice. L’oro è andato all’imprendibile spagnolo Miguel Angel Lopez (2h26’49”). Medaglia d’argento al tedesco Christopher Linke (2h29’30”). Per il bergamasco è la prima medaglia internazionale della carriera dopo essersi messo in luce, nelle scorse stagioni, nella 20 km piazzandosi ottavo ai Giochi di Rio nel 2016. In precedenza, fra gli juniores, vinto l’argento agli Europei 2007 e il bronzo a quelli under 23 nel 2009. Il podio è arrivato al termine di una gara gestita con esperienza. Giupponi non si è scomposto quando lo spagnolo Miguel Angel Lopez, già dopo il quinto chilometro, si è involato, né quando lo svedese Persues Karlstrom ha cercato di inseguirlo. L’azzurro è restato nel gruppo. L’andatura è poi aumentata. Le frazioni: 21’31” e 21”32 tra il 5° e il 10° e tra il 10° e il 15° km, poi parziali da 20’42”, 20’59”, 20’52” e, a risultato sostanzialmente acquisito, 21’53”.