Atletica, Gotytom Gebreslase vince la maratona a Eugene

18-07-2022 19:49

L’etiope 27enne Gotytom Gebreslase vince il titolo Mondiale ai Campionati di Eugene nella maratona femminile. L’etiope riesce a staccare a due chilometri dall’arrivo la keniana Judit Kiptum Korir e ad affermarsi davanti a tutti con il crono di 2:18’11”, nuovo record della rassegna iridata,

La Korir si mette al collo l’argento in 2h18:20 dopo essere stata protagonista della fuga tra il chilometro 27 e il 40. Bronzo in rimonta per l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter, campionessa europea dei 10.000, che arriva sul podio con il tempo di 2h20:18.