Atletica, Jacobs a Stoccolma: "Mi mancava correre con i migliori"

Ultime prove generali prima dei Giochi di Tokyo per il velocista italiano Marcell Jacobs.

L’azzurro nel weekend ha gareggiato a Stoccolma alla quinta tappa della Wanda Diamond League, terminando secondo con il crono di 10.05 dietro solo allo statunitense Ronnie Baker (10.03), secondo al mondo quest’anno grazie al 9.85 corso nella finale dei Trials americani di Eugene.

A fine gara le sue parole: “Mi do un otto e mezzo, quasi nove mi mancava correre accanto ad alcuni dei favoriti per la medaglia olimpica, volevo questo confronto, non avevo nulla da perdere e sono contento di aver duellato con Baker fino all’ultimo metro. Anzi, in realtà mi dispiace di non aver vinto: intorno agli 85 metri, quando ho visto di essere davanti a Baker, ho voluto strafare, mi sono indurito invece di lasciarmi andare e ho perso un paio di appoggi. Peccato. Ma è stata una prova importante verso Tokyo. Se perdo di due centesimi da chi corre 9.85 non significa che valgo 9.87 ma qualcosa sicuramente vorrà dire. E dei tre che partivano con primati personali migliori dei miei, ne ho messi alle spalle due. Ottimo segnale. Adesso si recupera per venerdì a Montecarlo, sperando di non trovare nuovamente vento contrario. Anche lì voglio stare con i migliori”.

OMNISPORT | 05-07-2021 11:36