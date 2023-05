Atletica: Jacobs non prenderà parte al Golden Gala

Rinviato il debutto outdoor per l'oro olimpico

31-05-2023 10:02

Marcell Jacobs non prenderà parte al Golden Gala, che si svolgerà venerdì 2 giugno allo stadio Ridolfi di Firenze. A causa di un problema fisico, il campione olimpico dei 100 metri rinvierà nuovamente il proprio debutto outdoor a causa di problemi fisici.

Il nativo di Desenzano ha già rinunciato al Meeting Rabat previsto per domenica 28 maggio a causa di un blocco lombo sacrale. L’azzurra si era racato a Monaco di Baviera per incontrare il luminare ortopedico Hans-Wilhelm Mueller-Wolfarth e cercare di risolvere questa sciatalgia. Nel comunicato federale si riporta che il percorso di recupero del Campione Olimpico non si è ancora del tutto completato.

L’atteso confronto con lo statunitense Fred Kerley viene così rimandato per la terza volta. Kerley è il campione del Mondo che a Rabat si era imposto in 9.94 dopo il 9.88 di Yokohama. L’americano sarà quindi uno dei favoriti al Golden Gala, dove incontrerrà il kenyano Fernand Omanyala, primatista mondiale di stagione con il 9.84 di Nairobi e già battuto due giorni fa in Marocco.

Marcell Jacobs spera naturalmente di poter risolvere questa ennesima criticità e al momento resta programmata la sua presenza al Meeting di Parigi, tappa della Diamond League prevista il prossimo 9 giugno: sarà quello il giorno del suo esordio o la programmazione sarà rinviata nuovamene? Non è dato saperlo, ma il 28enne ha messo nel mirino i Mondiali, che andranno in scena tra poco meno di tre mesi a Budapest, dove cercherà di conquistare l’unico alloro che manca al suo glorioso palmares.